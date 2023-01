Céline GAPIHAN-JAFFRAIN

Bonjour et bienvenu(e) sur mon profil.



A l'écoute d'opportunités professionnelles, je dispose de 13 ans d'expérience en marketing, communication et management de projet en France et à l'International.



Voici mes compétences :

MARKETING

• Analyse marchés / tendances

• Stratégie marketing

• Suivi des KPIs

• Elaboration de plan d'actions

• Campagne promotionnelle

• Création de messages marketing produit

• Création d’outils on/off line

• Plan médias (presse,tv, web)

• Réflexion nouveaux concepts



MANAGEMENT DE PROJETS

• Management d’équipes, de prestataires

• Réflexion sur Couts, Qualité, Délai

• Gestion d’événements (RP, congrès, symposiums)

• Animation de réseau commercial (séminaires, challenge)



INTERNATIONAL

•Expériences professionnelles au Vietnam et aux Etats Unis

• Groupes de travail multiculturels

• Connaissance terrain de filiales et de distributeurs



