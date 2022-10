Céline GAUTIER

Initialement issue d'une formation dans le domaine de la conception et de la vente de voyages, j'ai par le fil de mes expériences, intégré en tant qu'assistante commerciale, l'enseigne Castorama, au sein de laquelle j'ai pu mettre à exécution mes qualités d'organisation ainsi qu'un sens du relationnel client aigu.



J'ai pendant ces dix dernières années, eu la responsabilité de la fidélisation client et de la vente de crédit à la consommation, ainsi que du suivi logistique des commandes clients et du service de pose à domicile (animation réseau artisans, devis client, déclenchement des règlements artisans, suivis SAV et litiges).

Je me suis réellement inscrite dans une démarche d'accompagnement du client à la réalisation de ses projets.

Aujourd'hui en tant que Responsable de la Relation Clientèle, je m'assure de la qualité des services proposés, dans le respect des process standardisés en maîtrisant notamment la formation et l'organisation des collaborateurs dévoués au Service Relation Client.



Désireuse d'en apprendre toujours plus, je suis aujourd'hui ouverte à toute opportunité professionnelle dans le domaine du commerce ou ailleurs, afin d'étendre mon domaine de compétences et de me challenger sur de nouvelles missions.



Mes points forts :

- organisation et rigueur

- sens du relationnel client

- qualités d'expressions orales et rédactionnelles

- autonomie, adaptabilité et force de proposition

- sens du travail en équipe et du partage de savoir-faire