Christelle CORBET

Pendant huit années passées dans la distribution spécialisée j'ai eu la chance de découvrir un secteur passionnant et multi-facettes. J'aime à la fois être conseillère de vente, gestionnaire et tutrice.

Aujourd'hui je recherche de nouvelles opportunités dans le commerce ou dans d'autres domaines d'activités. Je suis curieuse et j'aime apprendre, je serai donc ravie d'évoluer dans de nouveaux métiers.