Céline GAVAZZA

ça c'était avant :



De la polyvalence

En Back Office :

Discrétion et disponibilité pour seconder un poste stratégique

Esprit d'analyse et capacité à rechercher d'information

Mais aussi, sur le terrain :

De l'aisance relationnelle

Présentations en français, anglais, italien, allemand.



et à présent, il faut rajouter :

Vous régaler en cuisine, entretenir un bâtiment de 500m2 pour l'accueil et le confort de nos clients, s'intégrer dans un environnement nouveau et faire exploser un CA en 3 ans..

Développer de la dextérité à manier tronçonneuses et autres machines à grand bruit

et toujours, entretenir une bonne relation avec son ordinateur pour toute la partie relationnelle et administrative



Et après 6 ans de ce rythme, je développe les séjours en Belledonne et en Mercantour, les séminaires multiactivités et les voyages au long cours sur quelques destinations de prédilection : Népal, Géorgie , Alaska, Italie avec ce leitmotiv : "Soyez au bon endroit , au bon moment" !



