Céline GONNET

Contrôle de gestion



- Établir le reporting : données financières, KPI, tableaux de bords et indicateurs,

- Mesurer et contrôler les résultats opérationnels de l’entreprise, Établir comptes de résultat, et bilans

- Établir budget, forecasts, révisions de prévisions,

- Analyser les écarts au budget, analyser les dépenses par centre de coûts, par projets, par zone...

- Rédiger des commentaires,

- Appuyer les opérationnels dans le cadre d’analyse, s'assurer du bon suivi des procédures de gestion,

- Conseiller les décideurs (direction générale, chefs de services, managers).



- R&D : suivre les heures et les coûts, refacturer (transferts/facturation) aux services partenaires,

- Établir des suivis personnalisés pour les Responsables et les Opérationnels.



- Suivre les coût de revient (coût standard notamment) : variances (écarts) sur prix d'achat, sur coût de production,

- Suivre les performances commerciales (entrées de commandes, portefeuille, analyse par affaire),

- plans de trésorerie,

- "quaterly disclosure" (SOX).





Comptabilité

- Réviser les clôtures comptables mensuelles et annuelles,

- Établir et enregistrer les provisions/OD de clôtures : CAP et CCA mais aussi vente (FAE, PCA : "revenue recognition"), dot amortissements, provisions dépréciation clients & dépréciation de stocks,

- Effectuer la clôture fournisseur avec transfert tiers/ compta générale,

- Établir et enregistrer les paiements dont internationaux (virements -dont batch- et chèques), dont contrôle du compte de banque et suivi des échéances,

- Enregistrer les écritures courantes (fournisseurs dont immobilisation),





Systèmes d'information et d'organisation

- Former et accompagner les collaborateurs dans tous les outils de gestion.

- Mettre en place des applications ERP (automatisation des provisions d'engagements "accruals" sous Oracle, mise en place des batchs de paiement),

- Concevoir de nouveaux outils (création application macro EXCEL : formatage pour transfert banque, application d'aide à la saisie du budget pour les Resp. commerciaux, calcul de marge et de prix de revient)

- Participer à la mise en place de systèmes informatiques (audit des besoin, évaluation de modules),

Audit

- Effectuer audits de process, schémas de circulation de flux,

- Rédiger et suivre des procédures, animation d'un groupe rédaction de process et mode opératoire,

- Rédiger des cahiers des charges, étude d'opportunité et étude comparative des systèmes de dématérialisation / GED (Gestion Électronique de Documents)



Divers

- Gestion du personnel : paies (congés, IJ...), contrats, budget des salaires + charges sociales, suivi des provisions de paies, suivi du droit à ticket restaurant

- fiscalité : TVA, suivi du calendrier fiscal, OD d'IS

- juridique : SA (compte-rendu d'AG), SARL, association

- contentieux clients

- US GAAP, environnement SOX (et IFRS)

- anglais – Professionnel : lu, écrit, parlé (mail & conversation) dont Formation continue anglais (Cullen), niveau TOEIC 785-900.,

- allemand Stage à la Baden-Württembergische Bank



- Oracle, SAP

- Requêteurs : Business Object, Oracle Discoverer,

- Navisions, CCMX, ROSS Systems, CERG, Alpha, SMS.



Secteurs d'activité

- R&D : Volvo Trucks, suivi de projet

- Industrie : casque industriel, militaire et aéronautique, grue (BTP), matériel en inox pour l'agroalimentaire (PMI), prestations industrielles (CAT),

industrie pharmaceutique (LIPHA)

- Lociciel: Logiciel de simulation numérique (Ansys, B to B)

- Négoce : Equipement de Protection Individuelle, matériel pour l'agroalimentaire,

- Service : Installation d'instrumentation fixe de détection de gaz (pour la pétrochimie par ex), installation d'Equipement en Inox (pour Grandes surface),

- Public : Associations, Grand Lyon



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Process

Reporting

Budget

Analyse de données