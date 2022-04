Florence KAZANDJIAN

Bonjour à vous qui venez consulter mon profil !



Je suis Consultante Formatrice en Efficacité Relationnelle et Coach professionnelle certifiée.

J'interviens dans tous ces domaines où la dimension comportementale fait une VRAIE différence : management, conduite du changement, capitalisation et transmission des savoirs, relation client, management de l’innovation, développement personnel, séminaires porteurs de sens...



Spécialiste des pédagogies innovantes, j’ai créé Les Pense-Bêtes®, concentrés originaux d’intelligence émotionnelle et de grilles de lecture, qui conjuguent une illustration, une métaphore ou une anecdote et une bonne pratique / un bon comportement.

Le but étant de solliciter différents canaux (la vue, l’ouïe, l’intelligence émotionnelle et l’inconscient), d’utiliser l’analogie (puissant outil de découverte et de résolution de problème) pour créer des « déclics », prendre du recul par rapport à sa pratique professionnelle et mieux mémoriser les bonnes pratiques et les bons comportements.

Ces derniers peuvent alors remonter sans peine, instantanément, par relation réflexe… même sous stress !



Emerge alors un moyen ludique et surtout PERENNE de s’approprier et de partager des savoirs essentiels, des compétences tacites au sein d’une communauté professionnelle (managers, commerciaux, chefs de projets, consultants, spécialistes de l’innovation…)

De replacer l'apprenant au centre de l'entreprise, de (re)créer du lien et du sens pour le plus grand nombre.

Mais également d'infuser un nouveau langage commun, une nouvelle dynamique au sein d’une équipe, d’une école ou d’une entreprise !



Pour enrichir ma pratique et créer toujours plus de lien et de sens, je suis désormais coach certifiée et co-anime également des ateliers de recherche d'idées à l'aide d'outils créatifs.



Les Pense-Bêtes®, c'est également un site ressource pour les innovateurs, les artisans du changement et les adeptes du comportement : http://pense-betes.com



Et une chronique hebdomadaire le lundi à 10h sur WIDOOBIZ, la radio des entrepreneurs et des TPE-PME ! (www.widoobiz.com)





Quelques références clients : Veolia, BNP Paribas (Lauréate du Prix Innovation 2009 du Groupe BNP PARIBAS, catégorie « Satisfaction Client »), HONDA France, GrDF, Wolters Kluwer France, CGT, IMS Entreprendre pour la Cité, CJD, France Telecom, Laboratoires SANDOZ, Institut Supérieur des Métiers (CCIP de Paris), ISTEC Ecole de Management, Association pour la Promotion des Dirigeants (APD Maroc)… et bien d'autres encore



Auparavant, j'ai exercé pendant plus de 10 ans à l'international sur des sujets tels que la gestion de projet, la conduite du changement, le conseil en organisation et stratégie, l'optimisation de process.



Mes compétences :

Management

Accompagnement individuel

Montée en compétences

Conduite du changement

Relation client

Développement personnel

Coaching

Innovation

Formation