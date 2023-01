Xavier DUROCHAT

Cadre expérimenté, avec une solide expérience dans le conseil, l’accompagnement et le Learning & développement, je me suis toujours efforcé de développer le Capital humain, acteur clé de la performance d’entreprise, et de favoriser l’engagement des collaborateurs pour faire émerger des synergies et des valeurs ajoutées qui profiteront à tous.



Passionné par les nouvelles technologies, la révolution digitale et la place de l'humain dans cette transformation, je suis convaincu que le développement des compétences et l'accompagnement au changement sont la clé de succès des organisations.



Je défends une vision réaliste et humaine de la technologie au service de l'entreprise.



Mes appétences :

• Stratégie de développement des compétences, l’Entreprise Apprenante et l' Apprentissage Organisationnel

• Innovation Pédagogique (Digital Learning, content marketing, social Learning, Video Learning, Serious Games, IA adapté au Learning (Chatbots, IoT, NLP, Machine Learning, Analyse sémantique, reconnaissance facial/vocal, réalité virtuelle et réalité augmentée… )) et le Knowledge Sharing

• Mise en œuvre d'université d'entreprise et de Share Services Center

• Transformation digitale (Déploiement d'un RSE, d’une de politique Digital Working : Bytes, Bricks & Behaviours, d’une politique de Digital RH,…),



Mon profil :

Une Direction du Learning & Development, du Développement des RH, d’une Corporate University, de l’Human Capital Development, …



Passionné par les solutions innovantes et expert en résolution de problèmes j'élabore et déploie des stratégies d'apprentissage dans de grandes organisations en accompagnant le développement et les changements qui y sont associés.



Je mets toute ma vison, mon esprit d'organisation, mon agilité, ma créativité, mon Leadership et ma persévérance pour répondre aux enjeux de transformation humaine, organisationnelle ou business.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et d'opportunités passionnantes à portée internationale.



Mes compétences :

Coaching

Conduite du Changement

Management

Organisation

Développement Commercial

Marketing RH

Ressources Humaines

Reporting

Recrutement

Learning & Development

Formateur

Formateur de Formateurs

Conseil en Management

Conseil en Organisation

Communication

Prospection et Négociation

Gestion des Conflits

Leadership

Animation des Hommes