Céline HERNANDEZ (CARPENTIER)

Professionnelle de l'information et de la documentation, à l'écoute d'opportunités en CDI dans la région de Pau - Tarbes - Lourdes.



Après un master professionnel en ingénierie documentaire et une licence en lettres classiques et sciences humaines, j’ai développé mes compétences dans le domaine l'ingénierie documentaire.

Je dispose de tous les atouts pour mener à bien des projets d’innovation ou de ré-organisation des activités documentaires. C’est un métier transversal qui concerne de nombreux secteurs d'activités.



Une partie de mon parcours professionnel m'a permis de me spécialiser aux spécificités de la gestion de l'information dans le secteur industriel (énergies pétroliéres et aéronautique).

Cependant, mes compétences sont transposables dans tous types d'activités et je dispose d'expériences dans d'autres secteurs.

De par mon parcours, j’ai une forte expérience de l'organisation de la documentation et des archives, création/gestion de bases de données, protection des données personnelles, langages de structuration, conception fonctionnelle de logiciels métiers, formations aux nouvelles technologies de l’information et logiciels métiers sont des missions que je saurai mener avec talent.

J'ai aussi une forte expérience de la relation et du service client, bon communicant, je saurai proposer des scénarios et des outils de communication adaptés à chaque besoin (gestion de projet, réunions, ppt, formations, conférences).



Comme vous pourrez le constater, je suis force de propositions et diplomate, moteur d'adhésion, exigeante et créative, consciencieuse, adaptable et autonome, douée d'un esprit d'analyse, de synthèse et d'un fort esprit d'équipe. Je suis animée par le goût du travail transversal, collaboratif et l'envie d'apprendre.



Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Audit

Gestion de projet

Modélisation des processus jusqu'à leur Execu

Accompagnement du changement

CRM

Workflow

ECM Entreprise Content Management

Gestion de contenus

Normes et réglementations archives

Cadre de classement des communes

Gestion des connaissances

Rédaction de cahier des charges

Rédactrice technique

Démarche qualité

Thésaurus

Nomadisme

Ontologie

Veille

MS project, Gantt project

Bureautique

Sharepoint

Mind mapping

Alfresco

Nuxeo DM et DAM

DIA, OSSAD, Qualigram

CSS, DTD, Php, Sql

Dremweaver

Agile, MERISE, OSSAD, UML

HTML, XML, LaTex, RelaxNG

Dématérialisation

Documentaliste

Organisation

GED