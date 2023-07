Céline HOARAU

Coordinatrice de la transformation pédagogique à Le Mans Université.

Je pilote un projet d'investissement d'avenir qui vise à faciliter la liaison lycée-université, à mettre en place du tutorat par les pairs en Licence, à transformer les rythmes et cursus en Licence, à mettre en place l'approche par compétence au sein de l'établissement.

J'apporte des conseils en termes de pédagogie universitaire aux équipes pédagogiques et à la gouvernance.

Je coordonne un dispositif transversale pour favoriser le développement professionnel des personnels.

De formation en ingénierie pédagogique et ayant exercé le métier d'ingénieure pédagogique spécialisée en enseignement à distance, j'ai géré des projets de création de formations à distance et accompagné les enseignants pour la scénarisation et médiatisation des cours.



Mes compétences :

Pilotage de projets

Conseil pédagogique

Ingénierie pédagogique

Animation de cours

Gestion de projet

Ingénierie de formation

Accompagnement au changement