François PANTIN

Après l'obtention en 2005 d'un Doctorat en Sciences de Gestion portant sur le rôle des compétences de l'équipe dirigeante dans le processus d'internationalisation des PME (sous la direction du Professeur Patrick Joffre), j'ai intégré en 2006 l'Université du Maine en tant que Maître de Conférences en Sciences de Gestion. Outre mes activités d'enseignement et de recherche, j'ai occupé au sein de l'Université du Maine différentes fonctions : Responsable Pédagogique des Masters "PME-PMI et Affaires Internationales" (de 2007 à 2016) et Responsable des Masters de la mention "Management" de l'UFR de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion (de 2011 à 2016), etc. En 2015, j'ai rejoint l'équipe présidentielle de l'Université du Maine en tant que Vice-Président délégué Formation Continue, Orientation et Insertion Professionnelle de l'université.

Depuis le 1er septembre 2016, je suis à l'UFR de Droit, d'Economie et de Gestion de l'Université d'Angers en tant que Maître de Conférences. En dehors de mes activités d'enseignement et de recherche, j'ai la direction du Département Gestion, la co-responsabilité du Master 2 "Management International des Ressources Humaines" et de la Licence Economie-Gestion.



