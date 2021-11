Céline JOLLY

Professeure des écoles de formation, j’ai exercé pendant 12 ans au sein de l’Education Nationale, en particulier en cycle 2 (CP, CE1, CE2), mais aussi, lors de remplacements ponctuels, auprès d’élèves de la Petite Section au CM2. J’ai enseigné successivement dans les écoles primaires de Saint-Ciers-du-Taillon (17), Beauvais-sur-Matha (17), Louargat (22), Belle-Isle-en-Terre (22).

Depuis mars 2018, je dispense des cours particuliers au domicile de mes élèves. Entre cette date et décembre 2019, je suis intervenue auprès de 21 enfants et adolescents autour de Plouzané (près de Brest, 29). Mes élèves se répartissaient alors du CP à la Seconde. Je leur ai apporté, en fonction de leurs besoins, une aide aux devoirs, un soutien dans les disciplines les plus difficiles, une remédiation ponctuelle ou une reprise profonde des bases fragiles. C’est avec regret que je les ai quittés pour venir m’installer en Charente-Maritime (Saint-Loup, entre Saint-Jean-d’Angély, Surgères et Tonnay-Boutonne) où je propose désormais mes services.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Rédaction

Conception pédagogique

Pédagogie

Culture générale

Encadrement de groupes

Didactique professionnelle

Troubles "dys"