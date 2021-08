Celine LAMBERT

Forte d'une expérience riche, en tant que Chargée de Missions RH - Externalisation chez Rogers Capital et Assistante Ressources Humaines chez TRUCKS AND STORES et + de 10 ans dans le commerce à assurer le recrutement, l'accueil et la formation des collaborateurs.

J'ai développé le service Externalisation des Ressources Humaines à destination du marché français avec le groupe Rogers Capital basé à l'Ile Maurice, #Recrutement pour des sociétés locales et françaises, #Gestion Administrative du personnel.

RH généraliste, du recrutement à la gestion administrative du collaborateur, au montage et suivi des dossiers de formation, en passant par l'analyse des AT/MP à la rédaction du DUER.... la santé et la sécurité des salariés au cœur de l'entreprise, enjeu stratégique pour l'entreprise face à la progression des AT. J'ai travaillé à diminuer le taux AT/MP, développé la sensibilisation STRAPP en partenariat avec la Médecine du Travail afin de trouver des axes d'amélioration et accompagné le CHSCT (analyses des postes à risques et des AT, statistiques, mise en place de procédures).



