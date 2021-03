Je mets à votre disposition mes compétences et mon savoir-faire en matière de :

Organisation de votre administratif : classement, rédaction de courriers, d’actes officiels, de documents juridiques, démarches obligatoires selon votre activité, archivage, contact avec vos clients et/ou vos fournisseurs ou autres organismes, gestion des relances clients et fournisseurs, notions sociales pour établir les documents obligatoires, suivi du personnel et de la paie, etc…