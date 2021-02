Céline MORESMAU

Après 9 ans d'expérience dans le secteur événementiel, je cherche désormais a élargir le champs de mes activités dans un autre secteur.



Expérimentée en gestion de projet, j'ai su développer un savoir-faire en production, logistique, coordination générale, gestion de budget et management d'équipe.



Dynamique, motivée, réactive, autonome, d'un naturel discret et sérieux, je sais m'adapter à tout type de situation afin de mener à bien un projet depuis sa réflexion initiale jusqu'à sa production puis sa phase de bilan finale.



Mes compétences :

Coordination de projet

Gestion de budgets

Production technique et logistique

Rédaction de contenus

Management d'équipe

Suivi et acccompagnement client

Planification de projets

Project Coordination

Project Management

Project Planning

Requirements Analysis

Agora

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000

SketchUp