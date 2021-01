Céline PINERO

Attachée principale titulaire et juriste de formation, je peux justifier d'une expérience significative de près de vingt ans exercée au sein de structures publiques. J'ai commencé ma carrière en occupant des fonctions de juriste généraliste, chef du service adjoint du secrétariat général de la ville de MONTREUIL, puis de juriste spécialisé dans les marchés publics au Conseil Général de Seine-Saint-Denis, ce qui ma permis de développer des compétences de conseil et d'analyse juridique, de rédaction d'actes administratifs et de notes juridiques et de suivi de dossiers. Ayant un fort attrait pour les ressources humaines, j'ai souhaité donner un nouveau souffle à ma carrière en mettant en oeuvre mon projet dévolution professionnelle.

J'ai occupé de juillet 2010 à octobre 2013 les fonctions de responsable ressources humaines au sein du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Mon expertise se situait sur la totalité du processus de recrutement (stratégie de recrutement, présélection de candidats, élaboration de profils de postes et de méthodologies de recrutement, conduite des entretiens de recrutement, intégration des agents recrutés). Mon périmètre d'intervention concernait l'ensemble des cadres d'emploi de la filière administrative, technique et médico sociale et tous les statuts.



Outre le recrutement, mes missions recouvraient les thématiques de gestion de l'emploi et du développement des compétences. En effet, j'étais amenée dans mes fonctions à collaborer avec les Directions et encadrants du Pôle Personnel et Relations Sociales et à assurer auprès deux un appui opérationnel et une fonction de conseil sur ces thématiques : gestion des situations individuelles complexes, accueil et intégration des nouveaux arrivants, projets de réorganisation, reclassement, De plus, j'ai accompagné les agents dans leur démarche de mobilité et j'ai participé également à la politique GPEC du département au travers notamment de la démarche fiche métier dans le cadre de l'entretien professionnel annuel ou du suivi des effectifs et des postes. Enfin, j'ai travaillé en lien avec un cabinet de conseil en recrutement sur la stratégie de recherche de candidats, les difficultés identifiées et les méthodes d'acquisition et d'évaluation de candidatures sur des postes à pénurie de recrutement (médecin du travail).



J'ai souhaité élargir mon champ d'action en matière de ressources humaines et occuper davantage de responsabilités notamment managériales. Aussi, j'ai occupé pendant quatre ans les fonctions d'Adjoint au Chef de section des adjoints administratifs, adjoints techniques et techniciens de physiothérapie au sein du bureau de gestion des personnels administratifs et techniques de catégorie B et C du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et j'ai intégré la fonction publique d'Etat. Sous la responsabilité de mon chef de section, j'étais chargée de l'encadrement dune équipe de 28 agents et je supervisais les opérations relatives à la paie et à la gestion individuelle et collective. Je participais au suivi des dossiers sensibles ou à caractère indemnitaire (CAP disciplinaire, examen des recours administratifs, GIPA).

J'exerce actuellement les fonctions de cheffe du département des affaires sociales au sein du service d'action sociale et de prévention (SASP). Je participe à l'élaboration du budget d'action sociale et supervise la gestion des prestations d'action sociale, des maladies, maladies professionnelles et accidents du travail. J'assure les fonctions de référente handicap et anime à ce titre le groupe de travail « handicap et travail » du CHSCT.



Ces différentes responsabilités ont exigé des qualités d'adaptation, une rigueur et la polyvalence nécessaires dans les expertises à apporter dans le cadre des missions de service public concernées.



Aujourd'hui, j'ai pour ambition de poursuivre ma carrière dans le domaine des ressources humaines.



Mes expériences de responsable ressources humaines au sein de plusieurs services RH à travers ses différentes composantes, mon aptitude à l'encadrement et mon sens des relations humaines constituent un atout que je souhaiterai valoriser dans mes prochaines fonctions.







Mes compétences :

Ressources humaines

Encadrement

Maîtrise du statut de la fonction publique

Marchés publics