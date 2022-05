Michel DORIC (WWW.EMPLOI-COLLECTIVITES.FR)

Site dédié au recrutement et la mobilité de titulaires et de contractuels pour les collectivités territoriales et le secteur public : https://www.emploi-collectivites.fr :



CHIFFRES CLÉS :



- Opportunités de mobilité et d'offres d'emploi en collectivités chaque jour

- 2.500+ offres territoriales simultanées réelles

- 1,5 Million+ de visiteurs territoriaux / mois

- Référencement naturel top sur 35.000+ expressions territoriales en 1ère page

- 400+ collectivités partenaires : Villes, EPCI, Métropoles, Départements, Régions

- 30.000 candidatures filtrées transmises/an

- 400.000 CV protégés territoriaux dans la CVthèque anonyme

- 2.000 recrutements/an

- Republication sur 12 réseaux (LinkedIn, FB, TW, Indeed, Pôle Emploi, )

- 10 partenariats avec associations professionnelles territoriales (AITF, ANCTS, SNDGCT, 2ACT,)

- Emailing et SMS mailing de vos offres vers les CV en Matching

- Interfaçage avec les gestionnaires de candidatures





LES LIENS UTILES :



1- Un lien vers la grille indiciaire territoriale à jour avec les derniers décrets :

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale



2- Un lien vers la grille indiciaire hospitalière interactive à jour avec les derniers décrets: :

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-hospitaliere



3- Grille indiciaire de la fonction publique d'état à jour:

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat



4- Guichet gratuit en ligne de réponses personnalisées aux questions carrière, équivalences, :

https://www.emploi-collectivites.fr/FAQ-fonction-publique

(+ de 10 000 réponses déjà)



5- Opportunités de mobilité dans les collectivités (plusieurs centaines d'évolutions/jour)

https://www.emploi-collectivites.fr/offres-emploi-territorial-mobilite



6- 1.000 articles territoriaux d'experts sur la fonction publique (primes, aides, organismes...).

https://www.emploi-collectivites.fr/blog-territorial.htm



7- Grilles indiciaires Ville de Paris à jour :

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-ville-paris



8- Annuaire des collectivités, annuaire des écoles



9- Recrutement des centres et des établissements hospitaliers : CH - CHU - CHI - CHD :

https://www.emploi-collectivites.fr/fph/recrutement-etablissement-hospitalier



10- Application Emploi-Collectivités IPhone et Android disponibles



contact@emploi-collectivites.fr

196 rue Houdan, 92330 Sceaux

Tél : 01.80.88.50.40



Mes compétences :



FONCTION PUBLIQUE

Direction générale

Ressources humaines

Collectivités territoriales

Modernisation de l'état

Secteur Public et administrations

Recrutements territoriaux

Finances & Venture Capital