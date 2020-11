UX & UI designer avec une expérience de près de 10 ans, dont 4 passées dans le Produit, j'exerce aujourd'hui mon métier à Bordeaux.



Spécialisations :

- UX design : tests et recherches utilisateurs, audit, wireframing, prototypage, etc.

- UI design : maquettage, création d'icons et d'illustrations, design system.



Outils de travail :

- outils de prototypage UX : Balsamiq, Axure, In vision, Protopie, Flinto etc.,

- outils de création graphique : Figma, Sketch, Photoshop, Illustrator, In design.