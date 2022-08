Céline RYBINSKI

Une vieille légende hindoue nous raconte que l'homme a fait le tour de la Terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.



Travaillant dans le médical et étant en contact tous les jours avec le stress, la douleur et les diverses difficultés que rencontraient les patients et les collaborateurs, je suis partie à la rencontre de différents outils et méthodes afin de pouvoir accompagner, chaque personne qui le désire, à retrouver Ses Clés.



Je propose aujourd'hui des séances individuelles en sophrologie, thérapies psychocorporelles et mouvements oculaires (EMDR).

Il est également parfois intéressant de faire "parler" le corps , je me suis donc formée en massages et digitopuncture chinoise.



Je reçois en séance individuelle sur Peyrolles-en-Provence et je consulte également en Entreprise (L'Occitane en Provence, IUT d'Aix-Marseille, etc...).



Uniquement sur rendez-vous