Céline THUILLIER

Mon approche en quelques mots clés :

ECOUTE, ADAPTATION et CREATION DE VALEUR AJOUTEE.



Mes domaines de compétences :



QUALITE :

- Animation revue de processus et de direction.

- Pilotage daudits internes et externes.

- Contrôle qualité matières premières, moyens de production, produits finis et prestations de service.

- Diagnostic des causes de non-conformités et proposition dactions correctives

- Mise en œuvre d'actions de prévention et d'amélioration.

- Sensibilisation du personnel au respect des procédures et transmission dune culture qualité.



FORMATION-CONSEIL :

- Élaboration de programmes et contenus pédagogiques.

- Animation de modules de formation et de réunion (de 2 à 100 personnes).

- Contribution à la construction des offres de formation.

- Organisation et planification des moyens à mettre en œuvre (locaux, matériels).

- Entretien et développement des relations avec les partenaires extérieurs.

- Suivi des démarches de prise en charge de financement des formations.



MANAGEMENT DE PROJET :

- Cadrage, déploiement et suivi de projets.

- Conception et suivi dindicateurs.



MARKETING-COMMUNICATION-VENTE

- Élaboration dargumentaires de vente.

- Prospection téléphonique.

- Élaboration et mise en œuvre dactions de marketing opérationnel.

- Analyse du retour sur investissement (tableaux de bord).



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Formation

Gestion de projet