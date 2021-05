Céline TRUFFAUT

Dix années dexpériences dans le domaine financier mont permis de développer une logique financière, et de mettre en application mon esprit analytique et de rigueur.



J'ai pu effectuer des missions variées au sein de Back et Middle Office, et ainsi développer les connaissances fonctionnelles requises pour l'AMOA, entre autres dans le domaine des titres.



Mon expérience dintérimaire de longue durée m'a permis de connaître différents fonctionnements et cultures dentreprises. Elle a prouvé mon implication dans chaque mission, mes capacités dadaptation et de remise en question.



Je vous confirme mon engouement pour les postes qui demandent une grande assimilation de connaissances, mon envie de découvrir de nouveaux environnements, et datteindre mes objectifs professionnels.



N'hésitez pas à me contacter.