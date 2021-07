Céline VALERO

Objectif : RRH International avec de forts enjeux en recrutement et en mobilité.



Dans le cadre de la validation de mon Master II RMDRH à l'IGS, j'ai rédigé mon mémoire sur la marque employeur et sa capacité à fidéliser les salariés.



Mes expériences en Marketing, en Recrutement et en Ressources Humaines m'ont amenée à nourrir une véritable passion pour les problématiques de marque employeur, de communication interne, de gestion des talents et de marketing RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Communication interne

Communication externe

Marketing

Marque employeur

Gestion des compétences

Formation