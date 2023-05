Céline VASSEUR

Rattachée à la Direction de la Direction Opérationnelle Placement CDD/CDI & Solutions Emplois, j'interviens en complémentarité de nos agences, dans l'expertise recrutement en CDD/CDI et l'Evaluations de profils et dans le pilotage d'équipe.

La garantie d'une bonne adéquation Profil/Poste.

Vous recherchez un collaborateur ? Vous à l'écoute du marché ? En recherche active ? Contactez moi !



Accompagner les équipes dans le pilotage de leur activités et de leur montée en compétences. Transmettre au quotidien lorientation business et la qualité de service.

Gérer la relation avec nos clients.

Vendre et participer à des négociations avec des prospects et des clients

Produire des propositions à enjeux.

Participer à la mise en œuvre de nos services.

Participer à des missions transverses structurelles pour lorganisationAccompagner les équipes dans le pilotage de leur activités et de leur montée en compétences. Transmettre au quotidien lorientation business et la qualité de service. Gérer la relation avec nos clients. Vendre et participer à des négociations avec des prospects et des clients Produire des propositions à enjeux. Participer à la mise en œuvre de nos services. Participer à des missions transverses structurelles pour lorganisation

Compétences : Management · Stratégie commerciale · Recrutement