Céline WEIGERDING

Je possède une expérience de 12 ans, en tant que Chargée de certification IFS Food puis Responsable Qualité & Sécurité, sur des sites de fabrication et de conditionnement de fromages.

Je suis désormais à la recherche d'un poste de Chargée de missions Qualité/Sécurité en process industriel agroalimentaire.



Mes Compétences :

* Qualité & Sécurité alimentaire :

- Référentiels IFS Food / BRC

- Conduite d'audits qualité

- Méthodes d'évaluation des risques accidentels (HACCP) et intentionnels (Food Defense)

- Gestion de l'activité du laboratoire interne d'analyses

- Gestion de projets

* Sécurité des personnes :

Document unique, procédures, livret d'accueil, inspections machines/environnement de travail et comportementales