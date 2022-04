Erwan THAREAU

EXPERIENCES :



Depuis Octobre 2014 :

Chargé de dossiers chez In Extenso sur Saumur :

Portefeuille clients : artisans, commerçants, PME, activités libérales.

- Révision des comptes ;

- Etablissement de déclarations fiscales : TVA, CFE, TVS, DAS2, acompte et solde d’IS.

- Etablissement de liasses fiscales.



Février 2012 - Septembre 2014 :

Collaborateur comptable au sein du cabinet d'expertise-comptable Experfi sur Angers (49 000)



Octobre 2004 - Octobre 2010

Chargé de Mission en Supply Chain au sein de la société CEREP à Celle L’Evescault (86 600) :

- Optimisation des processus de production;

- Optimisation des paramètres de gestion de stock ;

- Planification de l’activité à moyen terme ;





Mission de 5 mois à la SAS GUILLET, filiale du groupe LDC, à Daumeray (49 640) au sein du Département « Contrôle de Gestion » :

- Recueil des productivités au sein des ateliers ;

- Mise en place d’une base de prix de revient sur le logiciel ORACLE permettant d’obtenir précisément les coûts de chacun des produits commercialisés.





FORMATIONS :



2013 : Obtention du DSCG

10/2010 - 10/2011 : préparation de 5 épreuves du DSCG au Cnam Intec d'Angers

2004 : Obtention du DESS "Orgnaisation et pilotage de la production"

2003 : Obtention de la maîtrise IUP "Sciences de Gestion"

2000 : Obtention du DUT "Gestion des Entreprises et des Administrations"



COMPETENCES :



Anglais : bon niveau écrit et oral

Bureautique : maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Internet

Production : Adonix (outil de gestion des stocks)

Comptabilité : Sage Coala Production



