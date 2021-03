Celine ZIMERO

Consultante en Management et Ressources Humaines

Coach pour les managers, dirigeants et équipes dirigeantes

Formatrice en management

Instructrice Mindful Leadership Pionnière de la méditation pleine conscience en entreprise

Experte en intelligence émotionnelle, neurosciences et pleine conscience

www.prana-conseil.com

www.prana-meditation.fr



Depuis 20 ans j'accompagne les entreprises qui souhaitent s'élever et souvrir à plus d'humanité, de sens, de conscience et de reliance.

Au cours de la première partie de mon parcours au sein de cabinets de conseil, en gestion de grands projets de transformation, conduite du changement, conseil en RH et management, j'ai pu mesurer l'importance de la dimension humaine dans la réussite durable des entreprises.

J'ai alors choisi dorienter mon engagement professionnel vers ce qui minspirait sens et utilité, en créant PRANA Conseil :

Faire émerger et concrétiser des transformations inspirantes, porteuses de sens et d'humanité dans les organisations ;

Accompagner les managers et les équipes à développer la conscience de soi, à assumer et vivre plus de bienveillance et dempathie dans les relations, à agir et interagir de manière non violente, et à contribuer avec éthique, justesse et alignement.

Cette aventure professionnelle a simultanément été une aventure personnelle, dans laquelle chaque étape de développement personnel trouvait son prolongement dans ma manière d'exercer mon métier. L'intelligence du coeur, la conscience émotionnelle et la création de liens authentiques et épanouissant ont constitué la colonne vertébrale de mes approches.

Tout au long de ce parcours j'y ai mesuré l'importance pour chacun de pouvoir trouver dans son activité professionnelle un espace de réalisation de soi, au delà des réussites et des progressions, dans la possibilité d'exprimer sa créativité, de contribuer dune manière qui fasse sens pour soi et au delà de soi, de se sentir utile et aligné avec ses valeurs, d'exprimer son humanité et son potentiel, d'agir de manière responsable et respectueuse pour ce et ceux qui nous entourent.

J'ai également compris à quel point cest un défi personnel et collectif, dans des organisations influencées par un modèle de pensée valorisant la rationalité et la maîtrise, la survie par la compétition, les certitudes et les relations de pouvoir, le faire et légo au détriment dautres valeurs moins visibles, et pourtant fondamentales, qui constituent les bases de notre humanité.

Dans cet esprit, j'accompagne Dirigeants, RH et Managers qui ont conscience de l'émergence de nouveaux besoins de sens, d'apaisement, de reliance, d'espaces d'expression et de réalisation de soi, de la vitalité et de la créativité.

En 2018 je crée Prana Méditation, pour proposer des parcours Mindfulness Leadership basés sur la méditation de pleine conscience.