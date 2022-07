Cercle ACTIF (LERICACTIF)

Le R.I.C, du mouvement Cercle Actif, est un artiste complet.

Il est lauteur, le compositeur, linterprète de sa vie et de ses chansons

Il réussit à mêler le hip-hop au reggae en passant par la variété avec subtilité.

Son style est apprécié et rassemble toutes les générations.

Dans ses textes ses messages se veulent réalistes, drôles, touchants sa plume glisse sur des sujets du quotidien que Le R.I.C. revisite à sa manière, pour notre plus grand plaisir.

