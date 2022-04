Sylvain THEAULT

Je suis un homme de terrain qui aime le contact avec le personnel, j'aime écouter et dialoguer avec le personnel dans le but d'améliorer la qualité au sein de la production, chercher à mieux organiser les postes de travail dans le but de faciliter les taches de travail. Je suis toujours force de propositions pour améliorer les documents de travail. J'aime la rigueur et les bonnes tenues de postes. Je suis secouriste, membre du CHSCT et pompier usine ( équipe de seconde intervention), c'est pourquoi je cherche toujours à améliorer les postes et leur sécurité.Je participe à de nombreux groupe de travail liés à l'amélioration continu tels que : 5S, Lean 6 sigma et projet de modernisation de l'entreprise



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Courageux

Ecoute

Mobile

Qualité

Amélioration continue