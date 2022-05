Philippe DRUELLE

37 ans dans l'industrie du verre, fabrication, exploitation, maintenance et amélioration continue au sein du groupe SGD Pharma " ex Saint Gobain"

Passant par toutes les étapes de conception d'un article en verre

la fabrication, le contrôle du produit fini, réglage des machines de contrôle, formation du personnel, maintenance machines, aujourd'hui leader cellule automatisme, plans de prévention, chargé de travaux, chargé de consignation, gestion fournisseurs, sous traitants.

Durant ces 37 années j'ai acquit une très grande expérience, et pu mettre a profit mes compétences, autour de tout ce qui concerne les systèmes d'automatisation et d'exploitation et gestion personnel.



Mes compétences :

Automatisme

Maintenance

Électromécanique

Programmable Logic Controller

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint