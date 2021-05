Cfm COLLÈGE FRANÇAIS DE MÉTROLOGIE

Le Collège Français de Métrologie (CFM) est l'association de la mesure industrielle.



Sa mission : développer et promouvoir les bonnes pratiques mesure pour améliorer les performances.

Tous les secteurs d'activités, et toutes les grandeurs physiques, chimiques et biologiques sont concernées.



Le CFM regroupe des centres techniques, des laboratoires, des industriels utilisateurs de moyens de mesure, des fabricants et prestataires de solutions de mesure, des universitaires.



Le CFM compte, au début 2019, plus de 620 membres et se situe au centre d'un réseau de 25 000 contacts en France et à l'international.



Les membres fondateurs du CFM sont le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (Cetiat) et Peugeot Citroën Automobiles (PSA).



Le CFM travaille en collaboration avec le Ministère de l'Industrie, le COFRAC et tous les organismes qui oeuvrent dans ce secteur au plan national.

Au plan international, l'OIML, le BIPM, Euramet, EA, le NPL, et le NCSLi sont partenaires du CFM.

Le CFM représente la France au sein d'Imeko.



www.cfmetrologie.com



