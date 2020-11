Chabrier DIDIER

RESPONSABLE COMPTABLE

Quatre expériences dans le processus comptable de PME ( plusieurs succursales ou un seul site).



Tenue de la comptabilité, paramétrage comptable pour le système d 'information



Maitrise du processus pour extraire dans un délai bref, un reporting pour compte de résultat, bilan et la situation de trésorerie.



RESPONSABLE COMPTABLE et missions administratives de PME (suivi et négociations contrats de frais généraux).



Avec trois expériences professionnelles significatives dans des secteurs d'activités différents, négoce, Fabricant avec sous- traitance, et société de production, et un apprentissage de la comptabilité au sein d'une structure (Société TBWA- Publicité) avec filiale, j'ai pu répondre aux exigences des entreprises, tenir la comptabilité à jour dans les délais impartis, établir les liasses fiscales, les clôtures mensuelles, les reporting, l'établissement de la paie, et m'adapter à des travaux complémentaires administratif et sociaux.





Mes compétences :

Consolidations

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bookkeeping

Profit and Loss Accounts

Fixed Assets

Treasury Operations > Treasury management

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Payroll

Lawson M3

Delta