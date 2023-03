Bonjour mes dames et monsieur ; je suis chadrack-ebengo ingénieur agronome et vétérinaire. Email: chadrackebengo@gmail.com ou vous pouvé m'appelé par +243826760991. je suis disponible a travaillé en collaboration avec toutes personnes intéressées qui veulent ce lancé dans l'agriculture et l'élevage.