Grace MBUNGU (TYRAN)

Tyran est un rappeur Rd congolais qui se fait connaître au sein du groupe "Click The Big Boys" avant dentamer une carrière solo. Il se distingue par son rap sincère, des prods et un univers peu commun.



Tyran, de son vrai nom Grace Mbungu Muaka, est né en 1991 à Kinshasa (La plus grande ville de la République Démocratique du Congo). Il commence le rap avec son groupe "Click The Big Boys". En effet, cest le single "Haute Classe" qui va révéler le groupe au grand public.



Tyran écrit officiellement son premier texte en 2006, À ses débuts, il écrivait des textes hardcores dans un univers particulier. Au sein des textes, on trouvait beaucoup de références à des tueurs en série. Cétait donc un univers très sombre avec des textes peu sincères.



En effet, les paroles ne reflétaient pas du tout sa propre vie. Mais après avoir reçu beaucoup dinsultes dans les commentaires dun audio, il remet sa musique en question. Il décide de livrer des phrases plus sincères. Et cest là que sa musique va commencer à plaire.



En 2016, il va faire sa première apparition. Ce sera sur le single: "Track Audio". 2 ans plus tard, il dévoile son deuxième projet "Enduré" qui rencontrera un succès très encourageant pour le deux premier projet.



Cest avec le morceau "Imagine", "Prix de la Vérité", "Enduré" quil réalise limportance dêtre sincère dans un texte. En effet, Tyran ne sattendait pas à un tel engouement autour de cette musique. Il comprend alors quil a un certain talent pour livrer ses émotions et que cela intéresse son public.



Au travers de ce concert, Tyran fait voyager son rap et son univers et représente le rap congolais à létranger. On peut le voir en trans sur scène et il transmet donc toute son énergie au public. Malgré sa jeune notoriété, Tyran ambiance les foules grâce à son énergie débordante.





