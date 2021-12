Chahir CHAHTOUR

Je suis technicien supérieur en Électronique et Télécommunication, en finalisant ma formation académique en 2006, j'ai occupé le poste d'agent de méthode au Parc Carthage Land filiale de société la paix poulina groupe à Yassmine Hammamet Tunisie, j'ai réussi à évoluer au sain de la société pour occuper le poste de responsable Front Office ayant pour tâche de couvrir tout ce que peut être en contacte avec la clientèle, avec une équipe d'au delà de 100 employés entre opération, contrôle d'accès, sécurité et nettoyage. Suite à des obligations personnelles j'ai dû me muter pour occuper le poste de responsable commercial à une autre filiale du groupe situé à ma ville natale "Sfax" la société Proinject spécialisée dans le domaine du plastic et dont je fais parti depuis septembre 2009.