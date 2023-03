Chaimah BIJAOUI

Issue d'une formation à dominante scientifique, j'ai pu acquérir et développer des compétences transversales liées aux secteurs de la Biologie, de la Physique mais aussi de la Chimie.

Titulaire d’un double master, « Physique et Biologie » mais aussi « Matériaux minces et divisés » j’ai pu développer et compléter mes connaissances à travers divers modules me conférant un certain savoir-faire ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation.

Ayant un fort goût pour l’expérimental lié à une grande curiosité technique j’ai pu associer mes connaissances théoriques à la pratique lors de divers stages réalisés pendant mon parcours universitaire. En effet j’ai eu comme principales taches de proposer mais aussi de permettre la réalisation de protocoles expérimentaux destinés à des optimisations de procédés me formant ainsi aux différentes problématiques rencontrées au sein de centre de recherche mais aussi au sein d’industries de production.



Au cours de mes expériences, j'ai travaillé au sein d'industries de productions possédant des savoir-faire variés et très formateurs ; me permettant ainsi de mettre en œuvre diverses compétences en gestion de projet d'une manière générale.



Aujourd'hui je recherche à mettre en œuvre ces différentes compétences mais également à en acquérir de nouvelles. Je reste donc à l'écoute de propositions.



Mes compétences :

Métrologie

Analyse et caractérisation de matériaux par META

Optique

Amiante/ COFRAC

Réalisation de procédés expérimentaux

Chimie/ Physique/ Biologie

Informatique

Elaboration et Caracterisation des matériaux

Expérience dans milieu à forte production

Science des matériaux