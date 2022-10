Chakib BEN JLIJEL

J'apporte à la table plus de 17 ans d'expérience en tant que formateur & développeur, une solide formation, une attitude positive et une énergie et une concentration exceptionnelles. Je suis vraiment déterminé à faire le travail de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Je suis très motivé et je peux bien travailler seul ou en équipe. Je comprends très vite et j'ai besoin de peu de direction pour prendre le ballon et courir avec.



Suite à une reconversion professionnelle "Formation Cobol sur iSeries", je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, me servir de mon potentiel pour me former et intégrer le monde du travail dans un secteur dynamique et porteur (mainframe).





Compétences : Algorithmique Cobol iSeries AS400 DB2 SQL JCL Python PHP5 HTML5 CSS3 MYSQL Javascript