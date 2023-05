Chantal AVICE

Mon travail consiste à aider, soutenir, conseiller de façon concrète et personnalisée :

- des parents souvent un peu perdus face à une difficulté ponctuelle ou récurente de leur enfant.

- des enfants et ados précoces et/ou en difficultés scolaires ou personnelles.

J'accompagne également les enfants et ados dans leur parcours scolaire (prise de conscience de leur fonctionnement, soutien méthodologique, contact avec les enseignants, meilleure connaissance de soi et confiance en soi...).



Je travaille essentiellement avec des parents d'enfants en difficultés scolaires ou des parents d'enfants précoces.

J'anime aussi des réunions d'information ou des conférences de sensibilisation destinées aux parents et aux enseignants. Installée en région lyonnaise je peux également consulter par téléphone ou par internet pour aider les parents en questionnement mais ne disposant pas de structure adéquate proche de chez eux.



Je cherche à faire connaître mon activité et éventuellement à intégrer une structure existante.



Mon site internet: aideauxparents.fr



Mes compétences :

Éducation

Pédagogie