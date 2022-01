Chantal FRAIZE

" Prête pour un nouveau départ "



Je souhaite m' investir et évoluer en région Centre.

Départements : - 37 - 41 ( Mobilité )



Commerciale chevronnée, responsable dagence, spécialisée dans la vente de maisons individuelles neuves ou existantes, analyse des besoins en financements ( crédit/courtage) vente VEFA ou défiscalisation. Le « relooking » de maisons anciennes est un goût et une aspiration.



Je sais aussi suivre des fils dAriane dautres couleurs, dans le labyrinthe de

« lhyperchoix ».



Battante et dune pugnacité redoutable, je garde le sourire même dans les situations les plus difficiles.



Lefficacité tranquille, méthodique et rigoureuse, je sais aller droit à lessentiel : limportant dabord !



Créativité, inventivité font partie de ma nature ; fiabilité, loyauté, de mes valeurs fondamentales.



Dans un monde qui accélère, je sais profiter de lexpérience acquise et des feedbacks qui me reviennent pour menrichir, encore et encore, évoluer, madapter, maméliorer.



Dotée dune excellente écoute, réceptive, je sais aider mes clients et interlocuteurs à formuler leurs souhaits sil me semble quils ne sont pas bien définis en eux-mêmes.



Mes compétences :

Suivi clientèle

Responsable d'agence

Relooking

Défiscalisation

Immobilier

Commercialisation des produits techniques

Négociation

Stratégie commerciale

Outils informatiques

Construction de maison individuelle

Courtage en prêt immobilier