Emmanuel VAAST

"Donner du sens et créer les conditions d'une performance durable"​



Mon parcours m’a donné l’occasion de piloter le développement de filiales de groupes nationaux et internationaux de différents secteurs: industrie automobile, énergie, service et bâtiment.



Après avoir exercé des responsabilités Marketing et commerciales durant huit années, j’occupe depuis maintenant treize ans des fonctions de Direction Générale tout en ayant préservé une très forte sensibilité aux aspects commerciaux.

Je me suis vu confier différents mandats de Président et Directeur Général dans le cadre du développement de structures atteignant 70 M€ de Chiffre d’Affaires et 450 collaborateurs.



Depuis vingt ans, j’évolue ainsi dans des contextes structurels et culturels très variés ce qui m'a permis d'acquérir une expertise significative dans la prise en charge de problématiques opérationnelles et humaines parfois complexes mais également dans le développement d’activités : pilotage d’opérations de croissances externes, créations de filiales ou encore innovation au travers du lancement commercial de nouvelles marques, produits ou services.



Au plaisir



Mes compétences :

Automobile

Management

énergie renouvelable

Développement commercial

dirigeant

Informatique

Marketing

Ressources humaines

Développement

restructuration

service

environnement

Direction commerciale

directeur général

construction

immobilier

Vente