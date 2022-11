Chantal NERET

Titulaire d’un Master Marketing et Développement Commercial de HEC, Chantal Néret débute sa carrière à la Régie française de Publicité en 1984 où elle fut en charge des relations publiques, puis à Radio France Internationale (RFI) en 1985 comme attachée de presse. Elle intègre le service de presse de RFO en 1986. Elle crée la première cellule de communication déconcentrée de RFO, à la Martinique, en 1992. Puis elle est nommée successivement responsable du service de presse de RFO en 1997 et directeur de la communication de RFO en 1998. En 2008, elle crée le département marketing au sein de RFO et devient directeur de la communication et du markéting de RFO. En 2010 elle est nommée directrice du Marketing Affinitaire de France Télévisions.



