J'ai animé mes premiers face-à-face pédagogiques dès l'âge de 20 ans dans le cadre d'ateliers de comédie dans une troupe de théâtre semi-professionnelle. Apprendre pour transmettre est mon fil conducteur, une seconde nature qui me permet de faire aboutir bien d'autres projets.



Mon parcours dans différents univers (immobilier, export, ressources humaines, web agency, spectacle, agence de communication) fait souvent dire à mes interlocuteurs "c'est une formatrice tous terrains". De 2011 à 2015, j'ai travaillé en qualité de chargée de projets pour ALVIRIADE, entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de stands personnalisés dans toute la France et les pays limitrophes.



De 1989 à 2002, j'ai occupé un poste de gestionnaire de paie et personnel qui impliquait que j'intervienne en tant que formatrice interne afin d'accompagner les salariés hors DRH dans la prise en main du progiciel de gestion des temps et des activités. Cette double mission m'a amenée à m'interroger sur mes véritables motivations et m'a poussée à choisir puisque de plus en plus, je me suis sentie de moins en moins gestionnaire et de plus en plus formatrice.



J'ai consolidé ma compétence à former en suivant les cours de l'Ecole de Journalisme de Marseille pour obtenir le Master de Communication (2003) que j'ai complété à l'Université d'Avignon par le diplôme des formateurs responsables d'actions de formation (DUFRES en 2005).



Formatrice indépendante depuis 2005, je me déplace dans toute la France.



La formation de formateurs, de tuteurs et d'animateurs est ma spécialité, j'interviens aussi sur :

la conduite de réunions,

la prise de parole en public,

le vidéo training,

la préparation avant jury,

la démarche projet,

la prévention des conflits,

l'accompagnement vers la réussite du diplôme aussi bien à l'écrit qu'à l'oral

la communication écrite.



N'hésitez pas à me contacter :



par mail : chantal-senegas@orange.fr

par tel : 06 76 29 49 20



à bientôt !



Mes compétences :

Formation de formateurs

Communication écrite

Communication orale

Animation de réunions

démarche projet et prévention des conflits

Word, Excel, PowerPoint, Outlook

Sketch up

Prise De Parole En Public

Accompagnement au changement

Accompagnement Vers La Réussite Du Diplôme

Formation de tuteurs et d'animateurs