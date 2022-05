Pierre GIRAUD

L'informatique est un domaine passionnant et j'ai toujours depuis ma plus tendre enfance voulu côtoyer de près les ordinateurs. J'ai su réaliser mon rêve grâce aux différentes sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. Du mainframe IBM à l'AS400, des premiers PCs et Macintoshs autonomes aux serveurs UNIX, Microsoft ou Linux. J'ai travaillé pour des entreprises de tailles et structures différentes, nationales ou PME régionales, comme analyste-programmeur, ingénieur systèmes et réseaux ou encore responsable informatique, mais c'est en tant que chef d'entreprise que je poursuis mon parcours depuis 2012.

Gérant-fondateur de Local-IT, société de conseils et services en informatique membre du réseau de franchises AIRRIA, j'accompagne les TPE et PME dans leur quotidien informatique en intervenant comme responsable informatique externalisé.

Informatique de gestion (ERP/CRM/Gestion Commerciale), administration de systèmes gestion de réseaux complexes, définition d'architectures, mobilité et nomadisme, convergence téléphonique, veille technologique, gestion de parc et sécurité informatique, formation utilisateur. Un concentré d'une riche expérience au service des entrepreneurs et entreprises depuis Chateaurenard-Arles-Salon de Provence, de Cavaillon et Carpentras, entre Alpilles et Luberon.



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

Informatique

Sécurité

As400

Linux

Administration

Windows

Erp

Création d'entreprise

Management

Messagerie

Audit informatique