Pierre GIRAUD

Recherche d'une alternance dans l’ingénierie et le management des systèmes industriels pour un poste d'assistant ingénieur en Lean à compter de Septembre 2017.



Au regard de mes connaissances du domaine industriel et de la gestion de projet, je cherche une entreprise qui me permet d’atteindre mon objectif professionnel à savoir devenir ingénieur dans le domaine du Lean et de l'amélioration continue.



Sous réserve d’être accueilli en entreprise, j'ai la possibilité d’accéder à plusieurs licences en L3 par apprentissage à compter de septembre 2017, notamment en :

- Licence professionnelle en Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels (CNAM de Belfort)

- Licence Sciences pour l’ingénieur parcours Ingénierie des Organisations option Qualité Sécurité Environnement (Marne-la-Vallée)



Mon cursus étudiant est particulier. En effet, j'ai effectué 1 an en cycle d'ingénieur en informatique avant de réaliser que cette branche ne correspondait pas à mes attentes. Malgré tout, les sujets enseignés me seront utiles dans ma formation à venir.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

VHDL

UML/OMT

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merise Methodology

Linux

Kanban

JavaScript

HTML

FPGA

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Assembler