Pierre GIRAUD

Merci de me consacrer présentement un peu de votre temps...



J'ai 34 ans, quelques montagnes d'ambition, des diplômes variés, un joli sens de l'observation, beaucoup d'idées et d'énergie à déployer.



Fort d'expériences professionnelles diverses, j'ai appris à développer mon sens de l'analyse ainsi que mes facultés d'apprentissage et ma perspicacité au travail. Je sais être assidu et autonome, j'apprécie le travail en groupe, le management et les relations humaines. Avoir des responsabilités me stimule et mon acharnement à satisfaire sera sans nul doute répondre à vos attentes.



N'hésiter pas à échanger avec moi, j'en ferais de même...



