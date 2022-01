Chantal SIMOUTRE

Enthousiaste et pro active, j'ai évolué pendant plus de 15 ans dans l'univers du marketing et de la communication que j'adore. Mais plus encore, l'aide à la personne et la gestion d'entreprise m'animent.



Après avoir élargi mes champs de compétences avec le CAFDES en 2013 et m'être spécialisée dans le domaine de la personne âgée avec le DU "Maladie d'Alzheimer et démences apparentées" en 2014, j'occupe la fonction de directrice d'une maison de retraite médicalisée depuis septembre 2014.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Marketing opérationnel

Gestion de projets

Gestion Financière & Administration

Communication

Marketing stratégique

Gestion commerciale

Management

Manager