Chantale LEGAY

8 années d'expèrience professionnelle en qualité de conseillère en insertion professionnelle et formatrice, j'ai travaillé avec un public diversifié (jeune, adultes, demandeur d'emploi, bénéficiaire du RMI) et de nombreux partenaires ( ANPE,Mission Locale,Conseil Régional,Municipalités...).J'assurai l'accompagnement social et professionnel des personnes, la transmission de savoirs et cela de façon individualisé et/ou en groupe.





Installée en Rhône Alpes depuis bientôt 2 ans,j'ai occupé un poste de chargée d'insertion et de conseillère en insertion, je suis depuis août en recherche d'emploi



Mes compétences :

Art

Formation

Formation d'adultes