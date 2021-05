Charlène GIROUD

2019-2021 : Consultante TPM / Lean

2018 : Animatrice Lean chez SOLYEM - CQPM Animatrice Lean

2016 : Consultante - Contract Manager

2012 : Responsable d'Affaires chez Vinci Energies - Infrastructures Extérieures.

2012 : Ingénieur Génie Industriel des Mines d'Albi-Carmaux - Orientation Ingénierie d'Affaires

Certifiée APICS-CPIM Basics of supply chain management, en juillet 2012.



Ma spécialisation :

Thèse professionnelle "Optimisation des méthodologies de la TPM afin d'obtenir des résultats plus rapidement et durablement"



Mes compétences :

Génie Industriel : méthodes, amélioration continue

Management transversal et agile de projets multidisplinaires

Génie Civil : études et exécution