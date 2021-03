Charlène HEBERT

Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche de contacts et d'opportunités afin d'évoluer professionnellement dans le domaine de l'action/l'accompagnement social.

Motivée, dynamique, prête à me déplacer de façon ponctuelle ou permanente, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Accueil et orientation des publics vulnérables

Développement de la participation citoyenne

Ecoute active et bienveillante

Accompagnement social

Gestion de projet

Animation de réunions

Logistique événementielle