Jennifer ROUGIER

Conseillère en insertion sociale et professionnelle réfèrente Garantie Jeunes. Savoir s'enrichir de ses multiples expériences dans l'insertion professionnelle pour un accompagnement adapté aux personnes (AFIJ, GEIQ, POLE EMPLOI et MISSION LOCALE)



Mes compétences :

Connaissance des dispositifs, partenaires sociaux

Concevoir et rédiger un projet d’animation

Sensibiliser aux risques liés à la santé

Former à l’animation (éducation populaire)

Engager des interventions de médiation

Bonnes connaissances bureautiques: Pack office

Organiser, mettre en place des évènements

Animer un groupe de personnes : jeunes et adultes

Animer ateliers méthodologie recherche d'emploi

Techniques d'entretiens individuels et collectifs