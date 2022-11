Charlène KECHKEGUIAN

Je recherche un poste d'Assistante commerciale autour de Rennes



Mes compétences :

Entretien du magasin

Encaissement clients professionnels et particulier

Organisation d'événements commerciaux

Création de nouvelle surface de vente

Contact fournisseurs

Gestion de stocks

Mise en avant des surfaces de vente

Mise en place et entretien des produits

Réception et préparation des marchandises

Prise en charge et exécution des commandes

Vente et conseil clients professionnels et particu

Accueil physique et téléphonique des clients

Prospection téléphonique

Gestion administrative

Technique de vente

Interface clients commerciaux

Réalisation et suivi des devis

Gestion tableau de bord

Relance client

Traitement des réclamations client

Outils bureautiques