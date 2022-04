Jennifer MACCIO ÉP.KECHKEGUIAN

Diplômée de l'ESC Montpellier, je justifie d'une expérience professionnelle qui m'a permis d'acquérir une grande polyvalence dans les domaines suivants : Adv, gestion RH et gestion administrative du personnel, veille juridique et financière et création, formation et gestion d’équipes.

Je suis actuellement investie en CDI au sein d'une entreprise qui respecte ses collaborateurs et qui favorise la montée en compétence de ces derniers.

Possedant une réelle capacité d'adaptation, je reste à l'écoute du marché.

Contactez moi, évaluez moi et vous pourrez alors prendre la mesure de mes compétences et du poste que je pourrai tenir au sein de votre entreprise!



Mes compétences :

Ressources humaines

Paye/Prsi

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Internet

Consolidations

Conseil

Communication

Management

Formation

Spécialisation Management

ADV

Commerciale

SAP